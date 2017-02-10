Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
27 убитых ВСУ: попытка украинского прорыва в районе Коминтерново
Идёт бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
11:14 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге умерший за рулем водитель устроил массовую аварию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на Новокольцовском тракте утром 10 февраля произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 8:20 утра 62-летний водитель Ford двигался со стороны «Кольцово» в направлении улицы Машинной, когда вдруг за рулем потерял сознание. Выехав на полосу встречного движения, иномарка столкнулась с Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, врезалась в Toyota Camry.

«Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть водителя “Форд”. Стоит отметить, что в момент аварии рядом с погибшим находилась жена. С ее слов, супругу неожиданно стало плохо. Точная причина смерти будет установлена позже», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

Никто из других участников аварии не пострадал. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мэрия Екатеринбурга потратит 2 млн рублей на поиск источников городской грязи
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Производители предупредили о возможном росте цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь