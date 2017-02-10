В Екатеринбурге умерший за рулем водитель устроил массовую аварию

По предварительным данным, около 8:20 утра 62-летний водитель Ford двигался со стороны «Кольцово» в направлении улицы Машинной, когда вдруг за рулем потерял сознание. Выехав на полосу встречного движения, иномарка столкнулась с Daewoo Nexia, которая, в свою очередь, врезалась в Toyota Camry.

«Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть водителя “Форд”. Стоит отметить, что в момент аварии рядом с погибшим находилась жена. С ее слов, супругу неожиданно стало плохо. Точная причина смерти будет установлена позже», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

Никто из других участников аварии не пострадал. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.