В Омске три человека попали в больницу после столкновения трёх автомобилей

Накануне, 9 февраля, около восьми часов вечера на улице Лизы Чайкиной поочерёдно столкнулись три автомобиля. Проезжавшие в тот вечер по этому участку омичи рассказывали в соцсетях, что образовалась огромная пробка. Машины сильно разбились.

Официальную информацию об аварии сегодня опубликовало УМВД по Омской области. В ДТП оказался виноват 27-летний водитель автомобиля «Субару Легаси». Возле здания завода Баранова он выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Киа Церато». От удара «Киа» столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

В отечественном авто никто не пострадал. Медицинская помощь понадобилась виновнику ДТП, 26-летнему водителю «Киа» и его 25-летней пассажирке. В соцсетях очевидцы рассказывают, что водители отделались ушибами. А вот девушка попала в реанимацию.