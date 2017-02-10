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13:15 (мск), источник: Городской репортер

Жителя Ростовской области осудили за убийство 16-летней давности

Жителя Ростовской области Николая Чухлебова осудили за убийство, которое он совершил в январе 2001 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, Николай Чухлебов вместе со знакомым Сергеем Кириленко незаконно проникли в квартиру в Шахтах, где в этот момент находилась пожилая женщина и ее несовершеннолетний внук. Угрожая убийством и применяя силу к бабушке, потребовали ценности и деньги. Пенсионерка отдала разбойникам все, что было: золотые серьги и кольцо, а также 10 тысяч рублей. Когда злоумышленники направились к выходу, домой вернулся отец ребенка и, увидев происходящее, встал на защиту родных. Чухлебов применил к нему электрошокер и нанес не менее четырех ударов ножом в голову и туловище. От полученных ранений потерпевший скончался ночью в больнице.

Это преступление было совершено еще в январе 2001 года, но только в 2015-м следственным органам удалось установить личности причастных. Кириленко задержали за другое тяжкое преступление, его отпечатки пальцев совпали с обнаруженными на месте происшествия в 2001 году. После этого выяснили, кто второй соучастник. Суд признал Николая Чухлебова виновным в убийстве мужчины и приговорил к 11 годам в колонии строгого режима. Наказания за разбой обоим злоумышленникам не последовало в связи с истечением срока давности преступления.

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