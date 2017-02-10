Opel протаранил трамвай в Дзержинском районе Волгограда

В 08:57 на кольце трамвая № 2 Opel не пропустил вагон при выезде из депо и врезался в него. Вина автомобилиста была очевидна, поэтому участники ДТП разъехались по расписке. Водитель возместил незначительный ущерб, который был причинен при столкновении. Во время инцидента никто не пострадал.

Известно, что пока выяснялись обстоятельства произошедшего, трамваи ходили в измененных границах. Обслуживать волгоградцев согласно расписанию трамваи начали в 09:53.