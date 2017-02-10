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11:36 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде оштрафован завод, где оторвало руку слесарю

Нижегородский завод, где оторвало руку слесарю, оштрафован на 170 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.

Однако ЗАО «Нижегородские сорбенты» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 170 000 руб. за обеспечение пострадавшего работника средствами индивидуальной защиты не в полном объеме. Личные карточки учета и выдачи СИЗ заведены, но ведутся несвоевременно. Данные нарушения не являются причинами несчастного случая.

ЧП произошло 20 декабря 2016 года с 54-летним слесарем в результате взрыва самодельной петарды во время ее изготовления.

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