В Нижнем Новгороде оштрафован завод, где оторвало руку слесарю

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством.

Однако ЗАО «Нижегородские сорбенты» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 170 000 руб. за обеспечение пострадавшего работника средствами индивидуальной защиты не в полном объеме. Личные карточки учета и выдачи СИЗ заведены, но ведутся несвоевременно. Данные нарушения не являются причинами несчастного случая.

ЧП произошло 20 декабря 2016 года с 54-летним слесарем в результате взрыва самодельной петарды во время ее изготовления.