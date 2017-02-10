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12:26 (мск), источник: АиФ Иркутск

Братчанка, наказавшая опекаемого ребенка ремнем, заплатит штраф

Женщину обвинили в нанесении вреда здоровью подопечного.

Суд обязал 44-летнюю женщину, под опекой которой находится трое детей, выплатить штраф за применение в воспитательных целях ремня. Об этом сообщает Падунский районный суд г. Братска.

О том, что женщина могла заниматься рукоприкладством, первыми узнали сотрудники детского сада, в котором воспитывался шестилетний Сережа. Во время подготовки к сончасу, воспитатель заметила синие полосы на ногах и ягодицах ребенка. Поговорив с ним, выяснилось, что это мама наказал его ремнем за то, что он не слушался.

Против матери возбуждено уголовное дело, которое не так давно рассмотрел суд, обязавший женщину выплатить штраф в размере 5 000 рублей. А так же компенсация морального вреда в пользу мальчика в размере 15 000 рублей.

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