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12:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали с поличным на улице Российская в Иркутске

Злоумышленник может провести в тюрьме 10 лет.

Сотрудники полиции задержали с поличным подозреваемого в сбыте наркотиков на улице Российская в Иркутске. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Задержание предполагаемого наркосбытчика стало результатом успешно проведенных оперативно-разыскных мероприятий. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков надели наручники 40-летнему мужчине в момент, когда тот продал очередному покупателю несколько свертков с так называемой «синтетикой».

«Как оказалось, мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений. При обыске у рецидивиста в кармане куртки сыщики обнаружили еще несколько пакетов с веществом растительного происхождения. По заключению экспертов-криминалистов, содержимое пакетов является гашишем», — отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом.

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