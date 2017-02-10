Два брата в Усолье-Сибирском подозреваются в убийстве мужчины
Задержанные уже не раз отбывали уголовное наказание за различные нарушения закона в исправительных колониях.
Задержанные уже не раз отбывали уголовное наказание за различные нарушения закона в исправительных колониях.
Как сообщает 10 февраля 2017 года
Сыщикам удалось найти свидетелей преступления и с их помощью составить фотороботы обоих подозреваемых. На розыск предполагаемых преступников был сориентирован весь личный состав отдела полиции, и уже через двое суток экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по имеющимся приметам задержал на улице города двух молодых людей. Ими оказались родные братья 28 и 32 лет, которые уже не раз отбывали уголовное наказание за различные нарушения закона в исправительных колониях.
Во время допроса задержанных было установлено, что накануне они совместно с потерпевшим допоздна пили алкоголь в одном из частных домов. В
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Подозреваемые находятся под стражей.