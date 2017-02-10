С завода в Калининградской области украли меди на два миллиона рублей

По данным ведомства, мужчины проникли в помещение Неманского ЦБЗ (завод не действующий) через незакрытое окно. Они похитили 1,5 км медного кабеля, 120 метров медных шин, 66 медных автомата и 2 килограмма медных деталей.

Оба задержанных являются жителями Советска. Одному из них 35 лет, его подельнику 25. Судимостей мужчины не имеют.

В отношении советчан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение, совершенная в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Куда злоумышленники дели похищенную медь, неизвестно. Полицейские пытаются установить ее местонахождение.