Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
13:58 (мск), источник: Новый Калининград

С завода в Калининградской области украли меди на два миллиона рублей

В Немане полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в краже цветных металлов. Сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 2 миллиона рублей. Об этом в пятницу утром «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, мужчины проникли в помещение Неманского ЦБЗ (завод не действующий) через незакрытое окно. Они похитили 1,5 км медного кабеля, 120 метров медных шин, 66 медных автомата и 2 килограмма медных деталей.

Оба задержанных являются жителями Советска. Одному из них 35 лет, его подельнику 25. Судимостей мужчины не имеют.

В отношении советчан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение, совершенная в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Куда злоумышленники дели похищенную медь, неизвестно. Полицейские пытаются установить ее местонахождение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опасные пациенты: краткая история побега из психбольницы в Калининграде
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Дело Дадина пересмотрят
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Эрдоган ратифицировал поправки в Конституцию
Закон о бессрочной приватизации жилья принят Госдумой
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь