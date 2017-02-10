В Омской области семерых зицпредседателей приговорили к исправительным работам

Сегодня УФНС по Омской области отчиталось, как в 2016 году велась борьба с регистрацией организаций на подставных лиц. В поисках нарушителей налоговой службе помогала Омская таможня. Результаты своих изысканий налоговые инспекторы и таможенники передавали в правоохранительные органы. В результате было возбуждено 16 уголовных дел.

К настоящему моменту расследовано семь уголовных дел. Семеро граждан выступали «зицпредседателями» в девяти организациях. Суд приговорил подставных лиц к обязательным и исправительным работам. Часть от заработка будет удерживаться в доход государства.

Ещё один «зицпредседатель» отделался легко. Суд прекратил его уголовное дело и наказал обвиняемого штрафом на сумму 10 тысяч рублей.

Омское УФНС отмечает, что Уголовный кодекс предусматривает строгое наказание за фиктивную регистрацию: либо штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за 7−12 месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.