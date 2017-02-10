В центре Ростова нашли подозрительный предмет, есть угроза взрыва
Сотрудники полиции оцепили участок Театрального проспекта в Ростове вблизи входа в парк Революции.
Сотрудники полиции оцепили участок Театрального проспекта в Ростове вблизи входа в парк Революции.
По сообщению дежурного офицера главного управления областного МВД, поступило сообщение об обнаружении там подозрительного пакета.
На месте работают взрывотехники, пожарные и скорая помощь. Движение транспорта затруднено, водителей призывают искать объездные пути. Подробности происшествия уточняются.