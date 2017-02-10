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12:42 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В центре Ростова нашли подозрительный предмет, есть угроза взрыва

Сотрудники полиции оцепили участок Театрального проспекта в Ростове вблизи входа в парк Революции.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По сообщению дежурного офицера главного управления областного МВД, поступило сообщение об обнаружении там подозрительного пакета.

На месте работают взрывотехники, пожарные и скорая помощь. Движение транспорта затруднено, водителей призывают искать объездные пути. Подробности происшествия уточняются.

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