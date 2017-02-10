Водителю Audi грозит 9 лет за гибель двух человек на ЕКАДе
2-летний мальчик получил тяжелые травмы.
2-летний мальчик получил тяжелые травмы.
ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области направило в суд уголовное дело в отношении 50-летнего водителя Audi, по вине которого погибли двое мужчин и пострадал ребенок.
Трагедия произошла 23 ноября 2016 года на 11 километре ЕКАДа. пьяный владелец иномарки ехал из Екатеринбурга в Березовский. В пути он заснул и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21102. От удара «десятку» отбросило на Volkswagen, а затем на металлическое ограждение.
54-летний водитель «Лады» и его 25-летний сын скончались на месте. Ехавший с ними 2-летний мальчик выжил, но получил серьезные травмы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в