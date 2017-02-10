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12:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Водителю Audi грозит 9 лет за гибель двух человек на ЕКАДе

2-летний мальчик получил тяжелые травмы.

ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области направило в суд уголовное дело в отношении 50-летнего водителя Audi, по вине которого погибли двое мужчин и пострадал ребенок.

Трагедия произошла 23 ноября 2016 года на 11 километре ЕКАДа. пьяный владелец иномарки ехал из Екатеринбурга в Березовский. В пути он заснул и выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21102. От удара «десятку» отбросило на Volkswagen, а затем на металлическое ограждение.

54-летний водитель «Лады» и его 25-летний сын скончались на месте. Ехавший с ними 2-летний мальчик выжил, но получил серьезные травмы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, виновнику ДТП инкриминируется ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух человек). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

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