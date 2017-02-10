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12:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске на Лакокрасочном заводе произошло 2 ДТП с пострадавшими

Последствия аварий попали на видео.

ДТП, в которых пострадали несколько человек, произошли в утренние часы, сообщают очевидцы в одной из групп социальных сетей.

Сегодня утром, 10 февраля, на Свердловском тракте произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «ВИС». По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы.

В другом ДТП пострадала 23-летняя девушка-водитель Skoda Octavia, которая выехала за пределы проезжей части справа и врезалась в кирпичный забор.

В настоящий момент все обстоятельства и причины аварий устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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