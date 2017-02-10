В Челябинске на Лакокрасочном заводе произошло 2 ДТП с пострадавшими
Последствия аварий попали на видео.
Последствия аварий попали на видео.
ДТП, в которых пострадали несколько человек, произошли в утренние часы, сообщают очевидцы в одной из групп социальных сетей.
Сегодня утром, 10 февраля, на Свердловском тракте произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «ВИС». По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы.
В другом ДТП пострадала 23-летняя
В настоящий момент все обстоятельства и причины аварий устанавливаются сотрудниками ГИБДД.