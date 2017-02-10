В Челябинске на Лакокрасочном заводе произошло 2 ДТП с пострадавшими

ДТП, в которых пострадали несколько человек, произошли в утренние часы, сообщают очевидцы в одной из групп социальных сетей.

Сегодня утром, 10 февраля, на Свердловском тракте произошло столкновение автомобилей Kia Rio и «ВИС». По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы.