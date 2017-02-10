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12:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Луганской области произошел взрыв в девятиэтажке

В Луганской области в многоэтажном доме взорвался бытовой газ, погибла женщина, еще трое человек получили ожоги различной степени.

В Луганской области в оккупированной Кадиевке в жилом девятиэтажном доме взорвался бытовой газ, погибла 55-летняя женщина. Также, еще одна женщина и двое мужчин получили ожоги различной степени. Сообщается, что в доме отсутствовало отопление и жители квартир вынуждены были греться от газовой плиты. В результате взрыва повреждена не только квартира, но и соседние комнаты.

Ранее также сообщалось, что в центре Луганска в одном из домов взорвался бытовой газ, пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

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