В Луганской области произошел взрыв в девятиэтажке

В Луганской области в оккупированной Кадиевке в жилом девятиэтажном доме взорвался бытовой газ, погибла 55-летняя женщина. Также, еще одна женщина и двое мужчин получили ожоги различной степени. Сообщается, что в доме отсутствовало отопление и жители квартир вынуждены были греться от газовой плиты. В результате взрыва повреждена не только квартира, но и соседние комнаты.

Ранее также сообщалось, что в центре Луганска в одном из домов взорвался бытовой газ, пострадали 4 человека, в том числе ребенок.