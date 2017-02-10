В Калининграде продавец одного из магазинов подозревается в присвоении денег

В полицию обратился руководитель одного из магазинов, торгующих товарами японской кухни. По словам заявителя, из кассы магазина неизвестный похитил денежные средства в сумме 75 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что к преступлению причастна 21-летняя жительница Гурьевского района, работавшая в павильоне старшим кассиром. По данным полиции, присвоенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.