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16:39 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде продавец одного из магазинов подозревается в присвоении денег

В Калининграде полицейские задержали кассира магазина по подозрению в присвоении денежных средств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

В полицию обратился руководитель одного из магазинов, торгующих товарами японской кухни. По словам заявителя, из кассы магазина неизвестный похитил денежные средства в сумме 75 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что к преступлению причастна 21-летняя жительница Гурьевского района, работавшая в павильоне старшим кассиром. По данным полиции, присвоенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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