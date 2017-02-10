Бездомный спровоцировал пожар в многоэтажном доме Гомеля

Как рассказала и.о. пресс-секретаря областного управления МЧС Мария Клезович, информация о запахе дыма подтвердилась.

Источник возгорания оказался в подвальном помещении девятиэтажного дома. Именно там при проведении разведки спасатели обнаружили 53-летнего мужчину, предположительно, не имеющего постоянного места жительства и нашедшего временное пристанище в подвале в эти морозные дни.

С диагнозом отравление продуктами горения он был госпитализирован. Огонь повредил постельные принадлежности, на которых, судя по всему, и спал пострадавший. Не исключено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Как мужчина оказался в подвале, дверь которого была закрыта на замок, выяснилось при внешнем осмотре дома. Внутрь он проник через взломанный оконный проем.