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14:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Бездомный спровоцировал пожар в многоэтажном доме Гомеля

Сегодня ночью в Гомельскую городскую службу спасения поступил звонок из многоэтажного дома по улице 50 лет заводу Гомсельмаш о запахе дыма, который отчетливо ощущается в подъезде. Подразделение МЧС выехало к месту вызова.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как рассказала и.о. пресс-секретаря областного управления МЧС Мария Клезович, информация о запахе дыма подтвердилась.

Источник возгорания оказался в подвальном помещении девятиэтажного дома. Именно там при проведении разведки спасатели обнаружили 53-летнего мужчину, предположительно, не имеющего постоянного места жительства и нашедшего временное пристанище в подвале в эти морозные дни.

С диагнозом отравление продуктами горения он был госпитализирован. Огонь повредил постельные принадлежности, на которых, судя по всему, и спал пострадавший. Не исключено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Как мужчина оказался в подвале, дверь которого была закрыта на замок, выяснилось при внешнем осмотре дома. Внутрь он проник через взломанный оконный проем.

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