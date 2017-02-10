В Ленобласти во дворе дома нашли свежевырытую могилу
Во Всеволожском районе в свежевырытой яме обнаружено тело 52-летней женщины без признаков насильственной смерти. Тело было завёрнуто в одеяло.
Во Всеволожском районе в свежевырытой яме обнаружено тело 52-летней женщины без признаков насильственной смерти. Тело было завёрнуто в одеяло.
Полицию вызвал сосед, заметивший во дворе дома свежую яму, похожую на могилу.
В качестве основной версии рассматривается захоронение женщины, скончавшиеся после длительной болезни, бывшим мужем.
В настоящее время устанавливается местонахождение бывшего супруга усопшей.