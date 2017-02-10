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16:47 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти во дворе дома нашли свежевырытую могилу

Во Всеволожском районе в свежевырытой яме обнаружено тело 52-летней женщины без признаков насильственной смерти. Тело было завёрнуто в одеяло.

Источник: РИА "Новости"

Полицию вызвал сосед, заметивший во дворе дома свежую яму, похожую на могилу.

В качестве основной версии рассматривается захоронение женщины, скончавшиеся после длительной болезни, бывшим мужем.

В настоящее время устанавливается местонахождение бывшего супруга усопшей.

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