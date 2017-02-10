В Омске обрушился дом, под завалами могут быть люди

На месте происшествия работают спасатели.

Дом был расселен в октябре прошлого года, однако, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

— Обрушение середины строения произошло около трех часов дня по местному времени, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.