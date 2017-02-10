В Омске обрушился дом, под завалами могут быть люди
В Омске рухнул двухэтажный аварийный дом, расположенный по адресу 2-ой Путевой переулок.
В Омске рухнул двухэтажный аварийный дом, расположенный по адресу 2-ой Путевой переулок.
На месте происшествия работают спасатели.
Дом был расселен в октябре прошлого года, однако, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.
— Обрушение середины строения произошло около трех часов дня по местному времени, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Как стало известно, о случившемся спасателям сообщили жители соседнего дома. Они видели, как по зданию ходят несколько человек и пытаются его разобрать.
В настоящее время на месте происшествия работают