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13:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске обрушился дом, под завалами могут быть люди

В Омске рухнул двухэтажный аварийный дом, расположенный по адресу 2-ой Путевой переулок.

На месте происшествия работают спасатели.

Дом был расселен в октябре прошлого года, однако, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

— Обрушение середины строения произошло около трех часов дня по местному времени, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Как стало известно, о случившемся спасателям сообщили жители соседнего дома. Они видели, как по зданию ходят несколько человек и пытаются его разобрать.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы и правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку на предмет законности действий представителей органов местного самоуправления. Выясняется, почему не были приняты меры по сносу и охране аварийного здания.

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