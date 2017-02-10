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13:13 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Петербурга во время ремонта нашла в квартире гранату

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Жительница Петербурга во время ремонта обнаружила в своей квартире гранату, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, добавив, что находка опасности не представляет.

«Женщина во время ремонта в недавно приобретенной квартире по адресу Свечной переулок, 27, обнаружила на шкафу предмет, показавшийся ей похожим на гранату, и сообщила об этом в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН», — говорится в сообщении.

В ходе обследования взрывотехники установили, что в квартире находится корпус 40-миллиметрового осколочного боеприпаса — гранаты «ВОГ 25-П» для подствольного гранатомета. Как уточняет пресс-служба Росгвардии, в корпусе гранаты не обнаружено взрывчатых веществ, и он не представляет опасности.

В настоящее время снаряд изъят для последующей утилизации.

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