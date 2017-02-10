Жительница Петербурга во время ремонта нашла в квартире гранату
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Жительница Петербурга во время ремонта обнаружила в своей квартире гранату, сообщила в пятницу
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Жительница Петербурга во время ремонта обнаружила в своей квартире гранату, сообщила в пятницу
«Женщина во время ремонта в недавно приобретенной квартире по адресу Свечной переулок, 27, обнаружила на шкафу предмет, показавшийся ей похожим на гранату, и сообщила об этом в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехали сотрудники
В ходе обследования взрывотехники установили, что в квартире находится корпус 40-миллиметрового осколочного боеприпаса — гранаты «ВОГ 25-П» для подствольного гранатомета. Как уточняет
В настоящее время снаряд изъят для последующей утилизации.