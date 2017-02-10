В ЦПКиО похищены скульптуры, созданные для фестиваля «ЛОМ»

И хоть сделаны все они из металлолома, каждая является уникальной авторской работой. Еще на днях здесь яблоку негде было упасть. Теперь же на открытой экспозиции пустынно. Елена Полякова подсчитывает количество похищенных отсюда скульптур из железного лома. Нет композиций «Свобода», «Бесконечная сеть», «Сущная радость» и «Древо жизни».

О том, что неизвестные вывозят их с площадки, куратору фестиваля «ЛОМ» сообщили местные жители. «Они мне говорят, что стоит красная “Газель” с заклеенными номерами, погружено уже пять скульптур, какие-то мужчины вертятся. Я срочно в полицию», — рассказывает куратор фестиваля «ЛОМ» Елена Полякова.

Именно жители окрестных домов и спугнули грабителей. Но те, судя по потерям, успели набить кузов «Газели» до отказа.

Приехав на место, Елена увидела, что злоумышленники увезли не один десяток скульптур из лома, сделанных российскими художниками. Летом их можно было увидеть на фестивале актуального искусства «ЛОМ» в центральном парке Екатеринбурга. Часть работ до сих пор находятся там, еще часть были отвезены на хранение организаторам.

Но украденные скульптуры — полбеды, масштабы трагедии оказались куда серьезнее. В общей сложности с площадки украли два десятка скульптур. Пострадало и здание.

По словам хранителей, неизвестные унесли всю оргтехнику, срезали потолочные светильники и радиаторы отопления. Офис буквально разгромлен. Из этого здания кураторы фестиваля съехали несколько недель назад, сигнализации здесь никогда не было.

Сейчас повсюду разбитые стекла, частично снят потолок. Внутри помещений были установлены камеры, они работали в режиме онлайн, но и их либо украли, либо сломали. Сейчас организаторы подсчитывают убытки.

Полиция осмотрела место происшествия и назначила проверку. На всякий случай организаторы фестиваля связались с одним из екатеринбургских заводов по приему и переработке металлолома. Им обещали сразу сообщить, если на предприятие привезут лом, подозрительно похожий на скульптуры.