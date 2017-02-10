Жительница Семенова требует с хозяина покусавшей ее собаки 25 000

Жительница Семенова требует с компенсацию морального и материального вреда с хозяина покусавшей ее собаки, сообщает Нижегородский областной суд.

25 декабря на одной из улиц города на пострадавшую неожиданно набросилась собака, которую хозяин вел на поводке. Животное было без намордника и начало рвать рукав пальто женщины, а затем укусило за ногу. Владельцу пса с трудом удалось его оттащить, после чего быстро скрылся. Однако пострадавшая заметила, в какой дом зашел мужчина, и обратилась сначала в больницу, затем в полицию. Врачи сделали покусанной женщине уколы от бешенства, у нее зафиксировали раны бедра.

В полиции в возбуждении уголовного дела было отказано, и тогда пострадавшая пошла в суд. Моральный ущерб она оценивает в размере 20 000 рублей, а испорченную одежду — в 5 000 рублей. Женщина требует взыскать эти деньги с хозяина собаки.