«Хорошо живет»: следователь из Кагула вымогал 5 тысяч евро

Как сообщили в НАЦ, заявитель рассказал, что полицейский действовал вместе с сообщником, личности которого он не знает. Правоохранитель попросил у подозреваемой 5 тысяч евро, чтобы повлиять на прокуроров и судей, которые освободят женщину из-под ареста и примут нужное ей решение по уголовному делу.

Следователя поймали с поличным в момент получения денег за зданием Апелляционной палаты Кагула. При себе у полицейского оказалось табельное оружие, он оказал сопротивление и попытался скрыться от офицеров по борьбе с коррупцией.

Поймать нарушителя все же удалось. Его арестовали на 72 часа и открыли уголовное дело, согласно которому следователю грозит до 6 лет тюремного заключения или штраф до 200 тысяч леев.