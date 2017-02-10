«Хорошо живет»: следователь из Кагула вымогал 5 тысяч евро
Полицейский, когда брал деньги прямо у здания Апелляционной палаты, при задержании оказал сопротивление.
Полицейский, когда брал деньги прямо у здания Апелляционной палаты, при задержании оказал сопротивление.
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали следователя Инспектората полиции Кагула по подозрению во взяточничестве.
Как сообщили в НАЦ, заявитель рассказал, что полицейский действовал вместе с сообщником, личности которого он не знает. Правоохранитель попросил у подозреваемой 5 тысяч евро, чтобы повлиять на прокуроров и судей, которые освободят женщину
Следователя поймали с поличным в момент получения денег за зданием Апелляционной палаты Кагула. При себе у полицейского оказалось табельное оружие, он оказал сопротивление и попытался скрыться от офицеров по борьбе с коррупцией.
Поймать нарушителя все же удалось. Его арестовали на 72 часа и открыли уголовное дело, согласно которому следователю грозит до 6 лет тюремного заключения или штраф до 200 тысяч леев.