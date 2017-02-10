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13:58 (мск), источник: Sputnik.md

«Хорошо живет»: следователь из Кагула вымогал 5 тысяч евро

Полицейский, когда брал деньги прямо у здания Апелляционной палаты, при задержании оказал сопротивление.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали следователя Инспектората полиции Кагула по подозрению во взяточничестве.

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Как сообщили в НАЦ, заявитель рассказал, что полицейский действовал вместе с сообщником, личности которого он не знает. Правоохранитель попросил у подозреваемой 5 тысяч евро, чтобы повлиять на прокуроров и судей, которые освободят женщину из-под ареста и примут нужное ей решение по уголовному делу.

Следователя поймали с поличным в момент получения денег за зданием Апелляционной палаты Кагула. При себе у полицейского оказалось табельное оружие, он оказал сопротивление и попытался скрыться от офицеров по борьбе с коррупцией.

Поймать нарушителя все же удалось. Его арестовали на 72 часа и открыли уголовное дело, согласно которому следователю грозит до 6 лет тюремного заключения или штраф до 200 тысяч леев.

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