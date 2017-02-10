В Челябинске водитель «семерки» скончался в ДТП с «Ниссаном»

Авария произошла сегодня, десятого февраля, в 11 часов 20 минут на улице Прибрежная возле дома № 2. По данным городской ГИБДД, водитель «Ниссана» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем ВАЗ-2107.

Водитель отечественной легковушки скончался до приезда скорой. Второй автомобилист доставлен в больницу.