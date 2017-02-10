Росгвардия задержала хулигана, угрожавшего расправой продавцу магазина

Сегодня, 10 января бойцы Росгвардии задержали пьяного посетителя в магазине Центрального округа Омска. Мужчина появился в торговом зале, и продавец, заместив его неадекватное поведение, попросила покинуть помещение.

Однако хулиган в ответ начал угрожать женщине расправой. Тогда продавец нажала тревожную кнопку, прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нарушителя порядка.

Выяснилось, что 47-летний омич был уже четырежды судим за преступления против личности. Среди них также оказалось убийство.

Задержанного доставили в отделение полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.