Крымчанину грозит 8 лет тюрьмы за попытку подкупить следователя

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

В ведомстве напомнили, что в ноябре прошлого года обвиняемый предложил следователю две тысячи долларов США за прекращение уголовного дела и уголовного преследования в отношении своего сына. Однако следователь сообщил своему руководству о преступных намерениях гражданина.

В момент передачи денег мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Мужчина обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере. Согласно УК РФ, максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

«В ходе расследования уголовного дела следователем была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Главном следственном управлении.