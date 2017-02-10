Крымчанину грозит 8 лет тюрьмы за попытку подкупить следователя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости (Крым). Житель города Саки предстанет перед судом за попытку дать взятку следователю и тем самым избавить своего сына от уголовного преследования.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости (Крым). Житель города Саки предстанет перед судом за попытку дать взятку следователю и тем самым избавить своего сына от уголовного преследования.
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В ведомстве напомнили, что в ноябре прошлого года обвиняемый предложил следователю две тысячи долларов США за прекращение уголовного дела и уголовного преследования в отношении своего сына. Однако следователь сообщил своему руководству о преступных намерениях гражданина.
В момент передачи денег мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Мужчина обвиняется в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере. Согласно УК РФ, максимальное наказание за совершение данного преступления — лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.
«В ходе расследования уголовного дела следователем была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в Главном следственном управлении.