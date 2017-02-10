Волгоградца осудили за телефонную шутку
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма 36-летнего ранее судимого Василия Харченко, сообщает
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма 36-летнего ранее судимого Василия Харченко, сообщает
В ноябре 2016 года пьяный Харченко позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что намеревается взорвать квартиру своих соседей. В ходе проверки сообщение о готовящемся теракте в многоквартирном доме не нашло своего подтверждения.
Однако отвечать перед законом горожанину
Харченко взяли под стражу в зале суда.