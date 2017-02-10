Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Мнение: Путин потерял Европу и весь Запад после Мюнхенской речи
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
17:14 (мск), источник: "Российская газета"

Волгоградца осудили за телефонную шутку

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма 36-летнего ранее судимого Василия Харченко, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре 2016 года пьяный Харченко позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что намеревается взорвать квартиру своих соседей. В ходе проверки сообщение о готовящемся теракте в многоквартирном доме не нашло своего подтверждения.

Однако отвечать перед законом горожанину все-таки пришлось: за ложный сигнал. Вину в содеянном Харченко признал. Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Харченко взяли под стражу в зале суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Госдуме оценили опасность украинских стрельб из ЗРК "Бук"
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Любляне
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь