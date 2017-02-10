Волгоградца осудили за телефонную шутку

В ноябре 2016 года пьяный Харченко позвонил в дежурную часть полиции и заявил, что намеревается взорвать квартиру своих соседей. В ходе проверки сообщение о готовящемся теракте в многоквартирном доме не нашло своего подтверждения.

Однако отвечать перед законом горожанину все-таки пришлось: за ложный сигнал. Вину в содеянном Харченко признал. Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Харченко взяли под стражу в зале суда.