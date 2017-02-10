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14:24 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске женщина на иномарке протаранила пожарную машину

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев — РИА Новости. Женщина на иномарке врезалась в пожарный автомобиль в Челябинске, ехавший на тушение возгорания с включенными спецсигналами, сообщил в пятницу отдел пропаганды ГИБДД УМВД по Челябинску.

«В четверг в 15.25 (13.25 мск) на Краснопольском проспекте и улице Бейвеля женщина на автомобиле Subaru не предоставила преимущество спецавтомобилю пожарной охраны. Пожарная машина ехала на пожар с включенными проблесковыми маяками и сиреной. В результате ДТП женщина-водитель получила травму грудного отдела позвоночника и была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Пожарная машина смяла иномарку, которая ее не пропустила на дороге#нашчелябинск t.co/jKvPxWJzhg pic.twitter.com/j29nAOR4R8.

 — Наш Челябинск (@nashchelyabinsk) 10 февраля 2017 г.

За прошедший год женщина 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, требований об остановки перед стоп-линией и превышение скорости движения, уточняет ГИБДД.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавляется в сообщении.

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