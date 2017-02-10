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14:20 (мск), источник: Om1.ru

На обрушившемся в Омске доме продолжается спасательная операция

Полиция и МЧС пока не знают, сколько людей находится под завалами. Речь идет не о жильцах дома, а о строителях, производивших нелегальный разбор здания на стройматериалы.

Источник: Om1.ru

Обрушение дома, напомним, произошло на ул. 2-й Путевой переулок в 14.30 часов местного времени.

Дом 1954 года постройки был расселен еще в октябре 2016 года, так как является аварийным. По некоторым данным, никого из жильцов в кирпичном двухэтажном здании в момент ЧП не было, однако под завалами могут находиться от одного до двух человек, разбиравших дом на кирпичи. Следственный комитет подтвердил информацию о том, что при обрушении могли пострадать люди. Но точное число жертв пока не известно, так как показания очевидцев разнятся.

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Один из свидетелей сообщил полиции о том, что в дом вошли два человека, а другой утверждает, что незадолго до обрушения один человек выбежал. В настоящий момент на месте трагедии продолжается спасательная операция. На место выехал прокурор города Омска, представили СКР и сотрудники МЧС. Полиция обеспечила зону оцепления.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области:

 — Сегодня обрушилась стена строения. Проверяется информация о том, что под завалами могут находиться двое мужчин, которые якобы незаконно разбирали строительные конструкции.

По факту обрушения проводится доследственная проверка. Не исключено, что у прокуратуры и следствия возникнут претензии к коммунальным службам, не обеспечившим своевременный снос здания.

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