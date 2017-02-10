На обрушившемся в Омске доме продолжается спасательная операция

Дом 1954 года постройки был расселен еще в октябре 2016 года, так как является аварийным. По некоторым данным, никого из жильцов в кирпичном двухэтажном здании в момент ЧП не было, однако под завалами могут находиться от одного до двух человек, разбиравших дом на кирпичи. Следственный комитет подтвердил информацию о том, что при обрушении могли пострадать люди. Но точное число жертв пока не известно, так как показания очевидцев разнятся.

В Омске обрушился дом: под завалами могут быть люди

Один из свидетелей сообщил полиции о том, что в дом вошли два человека, а другой утверждает, что незадолго до обрушения один человек выбежал. В настоящий момент на месте трагедии продолжается спасательная операция. На место выехал прокурор города Омска, представили СКР и сотрудники МЧС. Полиция обеспечила зону оцепления.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя Следственного комитета России по Омской области:

— Сегодня обрушилась стена строения. Проверяется информация о том, что под завалами могут находиться двое мужчин, которые якобы незаконно разбирали строительные конструкции.