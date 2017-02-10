После смерти ребенка мэрия Уфы решила очистить улицы от снега

Напомним, вчера днем в деревне Тимашево, в Орджоникидзевском районе Уфы 11-летний подросток оказался завален снегом в высоком сугробе, в результате чего скончался.

Для профилактики подобных трагических происшествий, чиновник городской администрации требует у муниципальных учреждений принять ряд мер, в частности:

в кратчайшие сроки очистить от снега и наледи кровли жилых домов и зданий выставить ограждения и установить таблички в местах возможного схода снега в образовательных учреждениях провести родительские собрания и донести информацию о трагедии в Тимашево до родителей провести обход дворов частного сектора и выдать хозяевам частных домов предписания с требованием очистить кровли и придомовые территории от снега.

Осуществлять контроль за исполнением требований Хусаинов поручил главам районов Уфы.