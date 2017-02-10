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14:14 (мск), источник: PROUFU.ru

После смерти ребенка мэрия Уфы решила очистить улицы от снега

В свете трагических событий, произошедших накануне в Уфе, первый замглавы администрации города Салават Хусаинов распорядился принять ряд мер для предотвращения несчастных случаев, связанных с большим количеством снега.

Напомним, вчера днем в деревне Тимашево, в Орджоникидзевском районе Уфы 11-летний подросток оказался завален снегом в высоком сугробе, в результате чего скончался.

Для профилактики подобных трагических происшествий, чиновник городской администрации требует у муниципальных учреждений принять ряд мер, в частности:

в кратчайшие сроки очистить от снега и наледи кровли жилых домов и зданий выставить ограждения и установить таблички в местах возможного схода снега в образовательных учреждениях провести родительские собрания и донести информацию о трагедии в Тимашево до родителей провести обход дворов частного сектора и выдать хозяевам частных домов предписания с требованием очистить кровли и придомовые территории от снега.

Осуществлять контроль за исполнением требований Хусаинов поручил главам районов Уфы.

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