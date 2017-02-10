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15:09 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре женщина нашла в доме мертвых квартирантов

В Краснодаре следователи начали проверку после того, как 9 февраля в частном доме нашли тела матери и сына.

Источник: ЮГА.ру

Сообщение поступило около 14:00. Женщина сдавала частный дом на улице Головатого двум приезжим из Волгограда — матери и сыну. Она в течение недели не могла дозвониться до квартирантов, пришла к дому, открыла дверь своим ключом и нашла в комнате тела квартирантов, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников.

По словам соседей, родственники часто употребляли алкоголь. На телах 53-летней женщины и 26-летнего молодого человека не нашли следов насильственной смерти. Следствие предполагает, что причиной смерти стало отравление угарным газом, либо отравление алкоголем. По предварительным данным, смерть родственников наступила 6 февраля.

Проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз.

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