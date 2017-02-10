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15:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Рецидивист ответит в суде за убийство мужчины в общежитии Нововоронежа

Силовики завершили расследование уголовного дела 26-летнего жителя Острогожска, обвиняемого в убийстве 37-летнего знакомого, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 10 февраля.

Тело мужчины с колото-резаными ранами и гнилостными изменениями нашли в общежитии на улице Космонавтов в Нововоронеже через несколько дней после убийства.

По версии следствия, 3 сентября в общежитии двое мужчин устроили застолье. Товарищи поссорились, и гость несколько раз ударил 37-летнего хозяина ножом в грудь и шею, отчего тот скончался. Житель Острогожска украл золотое кольцо, деньги и скрылся, закрыв входную дверь на замок. Правоохранителей вызвали соседи через несколько дней, почувствовав неприятный запах.

Силовики возбудили и расследовали уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ранее 26-летнего жителя Острогожска судили за корыстно-насильственные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

За убийство ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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