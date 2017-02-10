Рецидивист ответит в суде за убийство мужчины в общежитии Нововоронежа
Силовики завершили расследование уголовного дела 26-летнего жителя Острогожска, обвиняемого в убийстве 37-летнего знакомого, сообщила
Силовики завершили расследование уголовного дела 26-летнего жителя Острогожска, обвиняемого в убийстве 37-летнего знакомого, сообщила
Тело мужчины с
По версии следствия, 3 сентября в общежитии двое мужчин устроили застолье. Товарищи поссорились, и гость несколько раз ударил 37-летнего хозяина ножом в грудь и шею, отчего тот скончался. Житель Острогожска украл золотое кольцо, деньги и скрылся, закрыв входную дверь на замок. Правоохранителей вызвали соседи через несколько дней, почувствовав неприятный запах.
Силовики возбудили и расследовали уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ранее 26-летнего жителя Острогожска судили за
За убийство ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.