Рецидивист ответит в суде за убийство мужчины в общежитии Нововоронежа

Тело мужчины с колото-резаными ранами и гнилостными изменениями нашли в общежитии на улице Космонавтов в Нововоронеже через несколько дней после убийства.

По версии следствия, 3 сентября в общежитии двое мужчин устроили застолье. Товарищи поссорились, и гость несколько раз ударил 37-летнего хозяина ножом в грудь и шею, отчего тот скончался. Житель Острогожска украл золотое кольцо, деньги и скрылся, закрыв входную дверь на замок. Правоохранителей вызвали соседи через несколько дней, почувствовав неприятный запах.

Силовики возбудили и расследовали уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ранее 26-летнего жителя Острогожска судили за корыстно-насильственные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

За убийство ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.