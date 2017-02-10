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14:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Актера казахстанских сериалов осудили на 11 лет

Звезда казахстанских сериалов Нуржан Тойлыбаев убил мужчину в ходе ссоры в кафе.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Казахстанского актера сериалов Нуржана Тойлыбаева приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство.

Дело актера рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей. Актера признали виновным в убийстве жителя Жамбылской области.

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По материалам дела, 10 сентября 2016 года в кафе между Тойлыбаевым и потерпевшим произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Тойлыбаев нанес удар кочергой по голове потерпевшего, после чего от нанесенного удара потерпевший скончался в центральной районной больнице Узынагаша.

«На основании исследованных в суде доказательств вердиктом присяжных заседателей Н. Тойлыбаев признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба Алматинского областного суда.

Этим же приговором суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей стороны моральный вред в размере 2 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

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