И такое бывает: киевлянин выпал с пятого этажа и выжил

Об этом «Обозревателю» рассказали медики больницы, куда был доставлен пострадавший.

В Киеве 24-летний парень выпал с пятого этажа жилого дома и остался жив.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, на улице Василенко, 11-а.

Увидев, что рядом с домом лежит мужчина, прохожие вызвали скорую. Медики на месте оказали помощь пострадавшему и доставили его в отделение политравмы одного из медицинских учреждений.

Врачам молодой человек рассказал, что выпал из окна случайно. На сегодняшний день пострадавший находится в больнице.