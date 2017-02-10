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14:19 (мск), источник: Обозреватель

И такое бывает: киевлянин выпал с пятого этажа и выжил

Инцидент произошел в Соломенском районе.

В Киеве 24-летний парень выпал с пятого этажа жилого дома и остался жив.

Об этом «Обозревателю» рассказали медики больницы, куда был доставлен пострадавший.

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Инцидент произошел в четверг, 9 февраля, на улице Василенко, 11-а.

Увидев, что рядом с домом лежит мужчина, прохожие вызвали скорую. Медики на месте оказали помощь пострадавшему и доставили его в отделение политравмы одного из медицинских учреждений.

Врачам молодой человек рассказал, что выпал из окна случайно. На сегодняшний день пострадавший находится в больнице.

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