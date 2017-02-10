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14:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Чиновники Горноуральского ГО раздавали землю за бесценок

Участки перепродавали.

Свердловский поселок Первоисточинск, раскинувшийся на берегу пруда, облюбовали земельные аферисты. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в администрации Горноуральского городского округа, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам проверки, в 2009—2014 годах комитет по управлению муниципальным имуществом ГО приторговывал участками в поселке. Чиновники и их родные вносили символическую плату, а потом могли реализовать землю по рыночной цене.

К примеру, замглавы администрации приобрел 2 тысячи «квадратов» для ведения личного подсобного хозяйства за 3,9 тысячи рублей (при кадастровой стоимости больше 150 тысяч). Вскоре он прикупил еще 680 квадратных метров, отдав 1300 рублей вместо 53 тысяч, и перепродал оба участка третьим лицам.

По аналогичной схеме сотруднику централизованной бухгалтерии ГО достались 20 соток.

Ущерб, нанесенный бюджету муниципалитета, превысил 550 тысяч рублей.

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