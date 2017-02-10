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14:41 (мск), источник: Om1.ru

Под обломками рухнувшего в Омске дома ищут жертв с помощью собак

МЧС точно не знает число пострадавших, но, по заявлениям очевидцев, в старой двухэтажке, упавшей в Лениском округе, могли находиться двое строителей. Их ищут с помощью специально обученных собак, распознающих человека под толщей бетона.

В Омске продолжается спасательная операция на улице 2-й Путевой переулок, где в 14:30 часов местного времени обрушился старый двухэтажный дом 1954 года постройки.

Как передает с места события корреспондент Om1.ru, сотрудники МЧС и коммунальных служб продолжают разбор завалов. К месту были срочно вызваны кинологи с собаками, обученными работе в экстремальных условиях. Животные внимательно обследуют место ЧП, пытаясь найти под обломками дома людей. Место обрушения сейчас пытаются расчистить с помощью экскаватора.

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В здании, которому больше 62 лет, с октября 2016 года никто не проживал, так как дом признали аварийным и жильцов расселили. Но осенью власти строение не успели снести, поэтому сразу же после выселения омичи начали несанкционированный разбор кирпичного строения.

По неподтвержденным пока данным, в здании могли находиться два человека, разбиравших стены на кирпичи. Однако, по словам очевидцев, один их них мог покинуть строение незадолго до обрушения.

К месту аварии уже прибыли представители мэрии, Следственного комитета, прокуратуры и коммунальных служб, включая «Тепловую компанию» и «Омскэлектро».

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Под обломками рухнувшего в Омске дома ищут жертв с помощью собак
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