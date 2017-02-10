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15:16 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Авроре водитель «Калины» насмерть сбил неустановленного мужчину

Полицейские Самары устанавливают личность погибшего под колесами машины мужчины.

В Самаре сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, в котором погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В пятницу, 10 февраля, примерно в 05:20, в Самаре, на улице Авроры, 23-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» сбил неустановленного мужчину, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. В настоящее время полицейские устанавливают его личность. Приметы: на вид 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы с проседью, на лице щетина, одет в черную куртку, темные джинсы, черную вязанную шапку. Всех, кому что-либо известно о личности погибшего мужчины, просьба сообщить по телефону: 8 (846) 951−91−21 — дежурная часть полка ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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