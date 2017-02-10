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16:34 (мск), источник: ТАСС

СК проверяет сообщение СМИ о частичном обрушении потолка в новосибирской школе

Согласно сюжету одного из федеральных каналов, в одном из учебных учреждений за последние несколько месяцев произошли уже три случая частичного обрушения потолочных конструкций.

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по сообщению СМИ о частичном обрушении потолочных конструкций в одной из школ Новосибирска. Следователям предстоит дать оценку действиям руководства, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить в действиях должностных лиц администрации школы наличие признаков состава преступления, предусмотренного статьей “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности” УК РФ», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, в пятницу на одном из федеральных каналов вышел сюжет, в котором сообщалось, что в одной из школ в Октябрьском районе Новосибирска за последние несколько месяцев произошли уже три случая частичного обрушения потолочных конструкций. Родители учеников опасаются, что в любой момент во время урока на голову детей может обвалиться потолок.

Со слов директора, в школе введен повышенный режим осторожности. Учителям приходится дежурить в школе, дважды в день проводить осмотры всех помещений. В ветхом здании, которому почти 70 лет, постоянно фиксируются протечки, руководство не скрывает необходимости проведения капитального ремонта.

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