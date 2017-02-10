В Гайнах мужчину избили бейсбольной битой
В медицинское учреждение доставили мужчину 1978 года рождения с сотрясением головного мозга и многочисленными закрытыми травмами насильственного происхождения. Врачи передали информацию о пациенте в полицию.
В медицинское учреждение доставили мужчину 1978 года рождения с сотрясением головного мозга и многочисленными закрытыми травмами насильственного происхождения. Врачи передали информацию о пациенте в полицию.
Сотрудники
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался несудимый местный житель 1977 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дачи показаний.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.