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15:29 (мск), источник: Новости Перми

В Гайнах мужчину избили бейсбольной битой

В медицинское учреждение доставили мужчину 1978 года рождения с сотрясением головного мозга и многочисленными закрытыми травмами насильственного происхождения. Врачи передали информацию о пациенте в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что между потерпевшим и его знакомым произошла ссора. В результате конфликта один из мужчин избил другого бейсбольной битой. Пострадавший получил травмы, которые классифицируются как тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался несудимый местный житель 1977 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для дачи показаний.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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