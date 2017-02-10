В Челябинской области КамАЗ столкнулся с поездом. Водитель погиб

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13 часов 32 минуты на нерегулируемом железнодорожном переезде участка Аргаяш — Ишалино Южно-Уральской железной дороги.

Водитель автомобиля КамАЗ выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 390 Новый Уренгой — Челябинск. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Водитель автомобиля погиб. Пассажиры поезда не пострадали. Из-за аварии пассажирский поезд № 390 был задержан на 45 минут.