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15:44 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области КамАЗ столкнулся с поездом. Водитель погиб

В пятницу, 10 февраля, в Челябинской области автомобиль КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель грузовика погиб.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13 часов 32 минуты на нерегулируемом железнодорожном переезде участка Аргаяш — Ишалино Южно-Уральской железной дороги.

Водитель автомобиля КамАЗ выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 390 Новый Уренгой — Челябинск. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Водитель автомобиля погиб. Пассажиры поезда не пострадали. Из-за аварии пассажирский поезд № 390 был задержан на 45 минут.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС области, для ликвидации последствий ДТП было задействовано от МЧС 8 человек и 2 единицы техники.

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