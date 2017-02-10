В Челябинской области КамАЗ столкнулся с поездом. Водитель погиб
В пятницу, 10 февраля, в Челябинской области автомобиль КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель грузовика погиб.
В пятницу, 10 февраля, в Челябинской области автомобиль КамАЗ столкнулся с пассажирским поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель грузовика погиб.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Водитель автомобиля КамАЗ выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 390 Новый Уренгой — Челябинск. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.
Водитель автомобиля погиб. Пассажиры поезда не пострадали.
Как сообщили агентству в