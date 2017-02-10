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16:01 (мск), источник: Новости Перми

Подозреваемую в хищении пяти млн рублей при строительстве детсада в Верещагино амнистировали

Руководитель МКУ «Отдел капитального строительства» проходила по делу превышении должностных полномочий при возведении детского сада за 86 млн рублей. Однако затем расследование дела было прекращено.

В Верещагино прекращено расследование уголовного дела по факту превышения полномочий руководителем МКУ «Отдел капитального строительства», в связи с актом об амнистии. Об этом «Новостям Перми» рассказали в СУ СКР по краю.

Напомним, строительство детского сада на Восточной, 2 обошлось в 86 млн рублей. Ранее «Новости Перми» сообщали, что объект был построен с нарушениями, в числе которых укладка дорожных плит при перекрытии этажей и большой фундамент.

Министерство строительства Пермского края заявило, что детский сад построен без вышеуказанных нарушений. Однако ведомство пояснило, что до устранения всех нарушений заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проекту выдано не будет.

После публикации правоохранительные органы провели проверку и возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении сотрудницы администрации Верещагинского района.

По отдельным условиям договора подрядчик, которым является ООО «Подряд», должен был приобрести технологическое оборудование, мебель, инвентарь, предусмотренные проектной документацией.

Проверка показала, что данное оборудование организацией не приобреталось, а поддельные документы об этом были предоставлены заказчику — «Отделу капитального строительства» администрации Верещагинского муниципального района. Сумма ущерба составила пять млн рублей.

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