Мэрия Омска проведёт собственную проверку по обрушению дома

Глава города Вячеслав Двораковский отдал соответствующее поручение. Кроме того, в администрации Омска будет организована проверка по факту инцидента.

По предварительной информации, строение представляет собой бывший жилой дом 1954 года постройки. Проживавшие в нём люди были расселены ещё осенью 2016 года, информирует интернет-источник.