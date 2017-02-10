Мэрия Омска проведёт собственную проверку по обрушению дома
Стена аварийного здания рухнула сегодня в Ленинском округе.
Стена аварийного здания рухнула сегодня в Ленинском округе.
Муниципальные службы примут все необходимые меры к устранению последствий инцидента на улице 2-я Путевая, сообщает официальный городской портал.
Глава города Вячеслав Двораковский отдал соответствующее поручение. Кроме того, в администрации Омска будет организована проверка по факту инцидента.
По предварительной информации, строение представляет собой бывший жилой дом 1954 года постройки. Проживавшие в нём люди были расселены ещё осенью 2016 года, информирует
Сейчас правоохранительные органы выясняют инфомацию о том, что на этом объекте могли незаконно работать люди. Не исключено, что