В 22 больницу Уфы неизвестная женщина подкинула младенца

В беседе с ProUfu.ru автор сообщения рассказала, что она лежала недавно в этой больнице и про младенца ей рассказали бывшие соседки по палате. Также она сообщила, что ребенок, возможно, находится сейчас в отделении педиатрии.

В больнице не подтвердили, но и не опровергли данное сообщение. ProUfu.ru следит за развитием событий.