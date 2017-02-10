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15:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В 22 больницу Уфы неизвестная женщина подкинула младенца

«В 22 больницу подкинули младенца. Женщина в черной куртке. Помогите найти маму!». Такое тревожное сообщение появилось в соцсетях.

В беседе с ProUfu.ru автор сообщения рассказала, что она лежала недавно в этой больнице и про младенца ей рассказали бывшие соседки по палате. Также она сообщила, что ребенок, возможно, находится сейчас в отделении педиатрии.

В больнице не подтвердили, но и не опровергли данное сообщение. ProUfu.ru следит за развитием событий.

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