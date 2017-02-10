Приставы гонялись за мужчиной, ездившем на арестованном автомобиле

В отношении гражданина Х. было возбуждено исполнительное производство, в результате чего у него арестовали автомобиль. Машину опечатали и оставили на ответственное хранение должнику.

Через неделю пристав увидела, как ей навстречу едет арестованный автомобиль с должником за рулем. Сотрудник ФССП решила следовать за нарушителем. Заметив преследование, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться, началась погоня. Приставы также вызвали сотрудников ГИБДД.

Должник попытался поставить Lada Kalina в гараж, но приставы помешали ему. В итоге машину увезли на эвакуаторе и передали взыскателю — банку. А Х. за нарушение обязали выплатить штраф 1 тыс. рублей.