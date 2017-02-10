Специалисты предупреждают! Вода из колодцев и родников опасна

По их словам, вода из колодцев и родников опасна из-за влияния внешних факторов, таких как сильные дожди и массовое таяние снегов, близкое расположение туалетов и канализационных ям и т. д.

Потребление воды с нитратами может привести к серьезным последствиям для детей, а иногда даже смерти, особенно в случае малышей в возрасте до одного года. Попав в организм, нитраты превращаются в нитриты, которые при поглощении соединяются с гемоглобином и формируют метгемоглобин, который не в состоянии обеспечить и переносить кислород от легких к тканям, что приводит к аноксии, сопровождающейся цианозом, асфиксией и даже может стать причиной смерти.

Загрязненная вода не представляет особой опасности для взрослых, но не рекомендуется беременным женщинам. Основными причинами увеличения уровня нитратов в воде из колодцев и родников являются сельское хозяйство и несоблюдение норм гигиены.

Специалисты ЦОЗК предупреждают население, что здоровье каждого гражданина тесно связано с состоянием окружающей среды, по этой причине мы должны заботиться обо всем, что нас окружает.