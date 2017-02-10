Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
15:29 (мск), источник: Noi.md

Специалисты предупреждают! Вода из колодцев и родников опасна

Специалисты Центра общественного здравоохранения Кишинева (ЦОЗК) предупреждают, что вода из колодцев и родников может вызвать отравление, поскольку она содержит нитраты, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По их словам, вода из колодцев и родников опасна из-за влияния внешних факторов, таких как сильные дожди и массовое таяние снегов, близкое расположение туалетов и канализационных ям и т. д.

Потребление воды с нитратами может привести к серьезным последствиям для детей, а иногда даже смерти, особенно в случае малышей в возрасте до одного года. Попав в организм, нитраты превращаются в нитриты, которые при поглощении соединяются с гемоглобином и формируют метгемоглобин, который не в состоянии обеспечить и переносить кислород от легких к тканям, что приводит к аноксии, сопровождающейся цианозом, асфиксией и даже может стать причиной смерти.

Загрязненная вода не представляет особой опасности для взрослых, но не рекомендуется беременным женщинам. Основными причинами увеличения уровня нитратов в воде из колодцев и родников являются сельское хозяйство и несоблюдение норм гигиены.

Специалисты ЦОЗК предупреждают население, что здоровье каждого гражданина тесно связано с состоянием окружающей среды, по этой причине мы должны заботиться обо всем, что нас окружает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь