Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Пассажир авиалайнера открыл дверь аварийного выхода прямо перед взлетом

Пассажир индийской бюджетной авиакомпании IndiGo открыл дверь аварийного выхода непосредственно перед взлетом лайнера в аэропорту Мумбай. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля. Путешественник не только открыл дверь, но и спустил надувной трап, предназначенный для эвакуации.

В результате пострадал сосед хулигана, который отделался синяками. Бортпроводники уведомили об инциденте командира воздушного судна, а тот, в свою очередь, персонал аэропорта.

Читайте также
Домой на автопилотеСложно ли неподготовленному пассажиру посадить самолет?

Открывший дверь пассажир был передан службе безопасности воздушной гавани и сотрудникам полицейского подразделения. IndiGo подала жалобу на хулигана. Его обвинили в серьезном нарушении правил безопасности.

На борту самолета находилось около 176 пассажиров. Из-за ЧП рейс в город Чандигарх на севере Индии задержали почти на два часа.

В конце января пассажир австралийской авиакомпании Qantas попытался открыть дверь в салоне лайнера во время полета над Тихим океаном на высоте 12 тысяч метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин рассказал, что будет с Россией в будущем
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь