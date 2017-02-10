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16:16 (мск), источник: Pro Город Самара

Обвиняемых в убийстве жены начальника полиции Отрадного оставили под стражей до лета

Расследование дерзкого нападения на семью стража порядка продолжается.

В Советском районном суде прошли заседания, на которых рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей 4 обвиняемым в нанесении серьезных травм начальнику ОМВД по Отрадному Дмитрию Вашуркину и убийстве его жены Екатерины. Стражи порядка просили у суда оставить предполагаемых преступников под стражей.

— Всех четверых обвиняют по ст. 105 ч.2 пп. «ж, к» (Убийство); ст. 30 ч.3 — ст. 105 ч.2 пп. «а, ж, к» (Покушение на убийство); ст. 162 ч.2 УК РФ (Разбойное нападение). Ходатайства следователя ГСУ СК РФ Иванова по продлению срока содержания под стражей для обвиняемых Даниила Елтышева, Эрнеста Ятсуненко, Виталия Яранкина и Андрея Пермякова были удовлетворены судом. Всех им продлили аресты еще на 4 месяца. Таким образом, в общем под стражей они будут находиться до 5 месяцев 25 дней. Заканчивается срок текущего содержания — 11 июня 2017 года, — сообщили ProGorodSamara.ru в пресс-службе.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что произошло всё в ночь с 10 на 11 декабря 2016 года. Супруги, возвращаясь со свадьбы в свой недостроенный дом в Смышляевке, решили заехать в магазин. Именно там они встретили пьяную толпу. Четыре парня и одна девушка позарились на золотую цепочку Екатерины Вашуркиной. Они проследили за семейной парой и, ворвавшись в дом, совершили преступление. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с банковскими картами и незначительной суммой денег. По словам обвиняемого Даниила Елтышева, они нашли топор в доме, им и рубили. Как он утверждает, удары наносил Виталий Яранкин — 27-летний автомеханик.

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Обвиняемых в убийстве жены начальника полиции Отрадного оставили под стражей до лета
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