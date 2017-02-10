Спасатели Челябинска успели вовремя вытащить женщину из петли по звонку ее свекрови

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе службы спасения, около трех часов дня позвонившая женщина рассказала, что ее сноха прислала на телефон сообщение о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли с помощью инструментов входную дверь и увидели женщину «в петле». Она еще была в сознании. «Мы подбежали к ней и сняли веревку с шеи», — рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Марат.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь. Правоохранительные органы разбираются в причинах происшествия.