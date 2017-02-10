Спасатели Челябинска успели вовремя вытащить женщину из петли по звонку ее свекрови
В пятницу, 10 февраля, спасатели Челябинской городской службы спасения спасли жизнь 33-летней женщины, вовремя вытащив ее из петли.
В пятницу, 10 февраля, спасатели Челябинской городской службы спасения спасли жизнь 33-летней женщины, вовремя вытащив ее из петли.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли с помощью инструментов входную дверь и увидели женщину «в петле». Она еще была в сознании. «Мы подбежали к ней и сняли веревку с шеи», — рассказал спасатель
Спасатели оказали пострадавшей первую помощь. Правоохранительные органы разбираются в причинах происшествия.