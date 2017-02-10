Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Полковник ГРУ: Убийцам Гиви помогли люди из его окружения
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
9Колесница для королевских похорон
16:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Спасатели Челябинска успели вовремя вытащить женщину из петли по звонку ее свекрови

В пятницу, 10 февраля, спасатели Челябинской городской службы спасения спасли жизнь 33-летней женщины, вовремя вытащив ее из петли.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе службы спасения, около трех часов дня позвонившая женщина рассказала, что ее сноха прислала на телефон сообщение о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.

Прибывшие на место происшествия спасатели вскрыли с помощью инструментов входную дверь и увидели женщину «в петле». Она еще была в сознании. «Мы подбежали к ней и сняли веревку с шеи», — рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Марат.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь. Правоохранительные органы разбираются в причинах происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области правильно начисляет оплату за электричество лишь одна из десяти управляющих компаний
Кремль прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных
Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Лондоне
В Панаме задержаны владельцы фирмы Mossack Fonseca
Киев анонсировал боевые стрельбы из «Буков» близ Крыма
Бюджетники смогут отказаться от карт «Мир» в пользу наличных
Российская биатлонистка отстранена от соревнований из-за допинга
Спорт
Право Фуркада. О биатлонном скандале между Россией и Францией Особое мнение о поступках лидера общего зачета Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь