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16:55 (мск), источник: Actualitati.md

Убийство Кристины Пархоменко: 17-летнему подозреваемому не удастся лечь в психиатрическую больницу

Психиатрическая больница приняла дело 17-летнего Влада Виталие, которого подозревают в убийстве Кристины Пархоменко, однако отказала ему в прохождении судебно-психиатрической экспертизы в стационаре, сообщает today.md. Информацию подтвердила замглавы Отделения уголовного преследования Инспектората полиции Старшен Вероника Быткэ.

Источник: Actualitati.md

По ее словам, полицейские намеревались сегодня доставить Влада Виталие по кличке Заяц в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы, однако, как выяснилось молодого человека не могут положить в стационар.

Они приняли дело, однако не могут его положить в больницу. Отделение, в котором проводились судебные экспертизы находящихся под арестом людей, было закрыто. Они смогут положить его в стационар, когда будет открыто новое отделение. Об этом нам обещали сообщить, — отметила Вероника Быткэ.

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Владу Виталие предстоит остаться в кишиневском СИЗО № 13, поскольку на судебном заседании от 8-го февраля 2017 года мандат на его арест был продлен еще на 30 суток.

Вице-директор психиатрической больницы Виталие Казак отметил, что после закрытия отделения судебно-психиатрической экспертизы, МВД сняло охрану для арестованных еще 16-го января.

Причины были разные, но решение было принято вместе с экспертами учреждения. Мы сообщили представителям прокуратуры, что не можем проводить судебно-психиатрическую экспертизу лиц, находящихся под арестом, в стационаре, поскольку у нас нет охраны. В стационаре люди находятся под наблюдением 30 суток, — заявил Казак.

Напомним, Влад Виталие вместе с тремя другими подростками подозревается в убийстве 14-летней девушки из Страшен, Кристины Пархоменко. Сразу после убийства девушки Влад Виталие уехал в Румынию, после чего был объявлен в международный розыск и задержан в Венгрии. После парня экстрадировали в Молдову, где на его имя был выписан мандат на арест.

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