Убийство Кристины Пархоменко: 17-летнему подозреваемому не удастся лечь в психиатрическую больницу
Психиатрическая больница приняла дело 17-летнего Влада Виталие, которого подозревают в убийстве Кристины Пархоменко, однако отказала ему в прохождении
Психиатрическая больница приняла дело 17-летнего Влада Виталие, которого подозревают в убийстве Кристины Пархоменко, однако отказала ему в прохождении
По ее словам, полицейские намеревались сегодня доставить Влада Виталие по кличке Заяц в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы, однако, как выяснилось молодого человека не могут положить в стационар.
Они приняли дело, однако не могут его положить в больницу. Отделение, в котором проводились судебные экспертизы находящихся под арестом людей, было закрыто. Они смогут положить его в стационар, когда будет открыто новое отделение. Об этом нам обещали сообщить, — отметила Вероника Быткэ.
Владу Виталие предстоит остаться в кишиневском СИЗО № 13, поскольку на судебном заседании от 8-го февраля 2017 года мандат на его арест был продлен еще на 30 суток.
Причины были разные, но решение было принято вместе с экспертами учреждения. Мы сообщили представителям прокуратуры, что не можем проводить
Напомним, Влад Виталие вместе с тремя другими подростками подозревается в убийстве 14-летней девушки из Страшен, Кристины Пархоменко. Сразу после убийства девушки Влад Виталие уехал в Румынию, после чего был объявлен в международный розыск и задержан в Венгрии. После парня экстрадировали в Молдову, где на его имя был выписан мандат на арест.