Полицейские прошли 120 километров на лыжах по тайге, преследуя браконьеров
Стражи порядка настигли злоумышленников. У задержанных были изъяты шесть туш кабарги, оружие, капканы и петли.
Стражи порядка настигли злоумышленников. У задержанных были изъяты шесть туш кабарги, оружие, капканы и петли.
В Иркутской области сотрудникам полиции пришлось пройти 120 километров на лыжах, преследуя по тайге браконьеров. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает
Сообщается, что двое местных жителей занимались браконьерством в Тофаларском заказнике, который относится к Федеральному государственному учреждению «Заповедное Прибайкалье». Уточняется, что браконьеры охотились на краснокнижных оленей.
Незаконная охота велась с помощью собак. Сотрудникам полиции шли по следу браконьеров более 120 километров и настигли их на территории заказника. У задержанных были изъяты шесть туш кабарги, оружие, капканы и петли.
Задержанные браконьеры были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной оценке, сумма ущерба, нанесенного браконьерами, составляет более полумиллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. С одного из браконьеров взята под подписка о невыезде.
Руководство «Заповедного Прибайкалья» выразило искреннюю благодарность сотрудникам полиции, совершившим многокилометровый рейд на лыжах.