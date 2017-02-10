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17:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Полицейские прошли 120 километров на лыжах по тайге, преследуя браконьеров

Стражи порядка настигли злоумышленников. У задержанных были изъяты шесть туш кабарги, оружие, капканы и петли.

В Иркутской области сотрудникам полиции пришлось пройти 120 километров на лыжах, преследуя по тайге браконьеров. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба МВД России.

Сообщается, что двое местных жителей занимались браконьерством в Тофаларском заказнике, который относится к Федеральному государственному учреждению «Заповедное Прибайкалье». Уточняется, что браконьеры охотились на краснокнижных оленей.

Незаконная охота велась с помощью собак. Сотрудникам полиции шли по следу браконьеров более 120 километров и настигли их на территории заказника. У задержанных были изъяты шесть туш кабарги, оружие, капканы и петли.

Задержанные браконьеры были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной оценке, сумма ущерба, нанесенного браконьерами, составляет более полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. С одного из браконьеров взята под подписка о невыезде.

Руководство «Заповедного Прибайкалья» выразило искреннюю благодарность сотрудникам полиции, совершившим многокилометровый рейд на лыжах.

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