Под Минском произошло ДТП с участием двух автомобилей Opel

10 февраля около 8 часов утра на трассе М6 Минск — Гродно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Opel Combo и Opel Vectra. Эту информацию подтвердили sb.by в Госавтоинспекции Минского РУВД.

Недалеко от Минска автомобиль Opel Vectra, по предварительной версии, «подрезал» большегруз, отчего легковая машина врезалась в дорожный отбойник и встала поперек дороги, а затем в нее врезался так называемый «каблучок» Opel Combo.

И участники аварии, и свидетели говорят о том, что это могло произойти по причине плохой видимости на дороге, которую создал туман.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В ГАИ сообщили, что один из водителей получил травму гортани.